🎥 Hoe lang nog? Opnieuw zware crash op Eau Rouge-Radillon, wordt bocht aangepast?

Dit jaar crashte Lando Norris zwaar op het circuit van Spa tijdens de kwalificaties en ook in de 24u van Spa en in de W-series werd er gecrasht in Radillon. In 2019 kwam Formule 2-rijder Antoine Hubert om na een crash op het circuit.

Afgelopen week was het de beurt aan de Fin Nico Jamin om aan hoge snelheid de controle over het stuur te verliezen. Tijdens de European Le Mans Series ging de Fin hard tegen de bandenmuur. Gelukkig kon hij ongedeerd uit de wagen kruipen.

Oh dear, that is a big one.



So glad to see @nico_jamin walk away unscathed from this.#ELMS #4HSpa @UnitedAutosport pic.twitter.com/eM4O1e56Gs