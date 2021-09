Aston Martin gaat door met Sebastian Vettel en ook tweede rijder blijft aan boord in 2022

Aan de stoelendans onder de F1-rijders doen ze bij Aston Martin niet mee. Sebastian Vettel werd vorig jaar nog maar binnengehaald en bij Aston Martin zijn ze blij zo'n grote naam in huis te hebben. Ook Lance Stroll blijft weinig verrassend aan boord.

Aston Martin heeft aangekondigd op welke rijders het volgend jaar een beroep doet en dat zijn dus dezelfde als dit jaar: Sebastian Vettel en Lance Stroll. Vettel verbaasde dit jaar door in een Aston Martin naar een fraaie tweede plaats te rijden in de GP van Azerbeidzjan. In de WK-stand bekleedt Vettel momenteel de twaalfde plaats.

Ook in 2022 zal de viervoudige wereldkampioen dus in een Aston Martin rijden. "Ik geloof in de kracht van dti nieuwe, groeiende team. Ik kijk dus al uit naar 2022." Net als Vettel verlengde Lance Stroll zijn contract. Geen verrassing, want zijn vader Lawrence Stroll is mede-eigenaar van het team.

They’ve given us plenty of smiles already. Here’s to many more in 2022.



De voorbije jaren heeft Lance Stroll ook wel bewezen van iets zijn mars te hebben. "We hebben niet bereikt wat we wilden doen tot dusver, maar dat heeft de honger en de drive alleen nog maar groter gemaakt om volgend jaar succes te boeken", zegt Lance Stroll.