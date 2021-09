Motorcross verliest een boegbeeld: Antonio Cairoli houdt het na dit seizoen voor bekeken

U moet volgend seizoen in de motorcross niet meer zoeken naar Antonio Cairoli. De 35-jarige Italiaan stopt na dit seizoen namelijk met de sport. Hij is één van de beste motorcrossers ooit.

Antonio Cairoli zal volgend seizoen niet meer in de motorcross te zien zijn. De Italiaan houdt het op zijn 35 jaar oud voor bekeken. Het zal vreemd zijn om hem niet meer bezig te zien, want Cairoli is een echt boegbeeld in de motorcross.

Zo mag Cairoli zich misschien zelfs wel een legende in de sport noemen. Cairoli werd namelijk maar liefst negen keer wereldkampioen. Dit seizoen moet Cairoli voorlopig tevreden zijn met de derde plaats in het klassement.