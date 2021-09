Kimi Räikkönen is verlost van het coronavirus: "See you at the next GP"

Alfa Romeo heeft goed nieuws gekregen met het oog op de Volgende GP in de Formule 1. De ploeg zal namelijk opnieuw kunnen rekenen op Kimi Räikkönen. De Fin is verlost van het coronavirus.

Kimi Räikkönen was er in Zandvoort en Monza niet bij omdat hij was besmet met het coronavirus. Dat probleem lijkt nu wel van de baan, want Räikkönen laat op Instagram weten dat hij er bij de volgende Grote Prijs opnieuw bij zal zijn.

"I am all good. See you at the next GP", laat Räikkönen weten. Zo kan de 41-jarige coureur toch nog genieten van de laatste wedstrijden in de Formule 1, want volgend seizoen houdt de Fin het voor bekeken.