Thierry Neuville behoudt na eerdere pech plek in top tien, Toyota doet gouden zaken in Griekenland

Thierry Neuville verlaat de Rally van Griekenland met een plek in de top tien. Na de eerdere pech met de stuurbekrachtiging was dat het maximale. Toyota keert huiswaarts met het beste gevoel: Rovanperä pakte de zege en Ogier steekt stilaan zijn hand uit naar de wereldtitel.

Na de verloren tijd door materiaalpech, zat er voor Neuville niets anders op dan de schade te beperken. Dat deed Neuville door zijn stek in de top tien vast te houden. Neuville sloot de Rally van Griekenland af op een achtste plaats en deed zo wat hij kon. Hij finishte op meer dan acht minuten van de winnaar.

Dat was de Fin Rovanperä. Aanvankelijk leek het nog tussen hem, Tänak en Ogier te gaan. Zaterdag had Rovanperä al afstand genomen en ook in de laatste ritten hield de Toyota-rijder steeds de controle. Hij won uiteindelijk met 42" voorsprong op Tänak en 1'11" op Ogier.

OGIER STEVENT AF OP WERELDTITEL

Ogier is een teamgenoot van Rovanperä en heeft zo zijn eigen redenen om tevreden te zijn. De Fransman loopt immers uit in de WK-stand, de wereldtitel lijkt hem niet meer te kunnen ontsnappen. Neuville blijft derde in de WK-stand, maar Rovanperä is wel genaderd tot op één puntje van de Belg.