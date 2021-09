Mclaren zegeviert in Italië! Ricciardo wint in Monza voor Norris en Bottas, Verstappen en Hamilton rijden elkaar naar huis

Geen Mercedes, geen Red Bull maar McLaren is de grote overwinnaar van de GP van Italië op het circuit van Monza.

Verstappen vertrok vanop pole positie in Monza maar moest al naar één bocht de leiding aan de Australiër Daniel Ricciardo laten. 'Danny Ric' stapte dit seizoen over naar McLaren maar beleefde nog niet veel plezier aan zijn overstap.

Ricciardo hield vol onder de druk van Max Verstappen, enkel de pit stops zouden nog een probleem kunnen vormen met een mogelijke undercut van de Nederlander. Maar de pit stop van Verstappen ging helemaal de mist in.

De Red Bull kwam naast de Mercedes van Lewis Hamilton op de baan maar beide kemphanen wilden elkaar geen duimbreed toegeven in de chicane waardoor het tot een onvermijdelijke crash kwam waarbij beide rijders elkaar uit de race reden.

Race stewards will be reviewing the Hamilton/Verstappen incident after the race 👀



LAP 30/53: Safety Car out on track#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/bjITEjBUQQ — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

Vanaf dan was het een koud kunstje voor Ricciardo om naar de finish te rijden als winnaar. Lando Norris profiteerde mee van de crash van Verstappen en Hamilton en eindigde op plaats 2. Bottas knalde van de laatste plek naar de derde podiumplaats. Het is voor Ricciardo de eerste overwinning in de F1 sinds de GP van Monaco in 2018.