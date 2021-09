Het moest eens fout gaan! Verstappen en Hamilton rijden op elkaar in!

Het moest eens fout gaan tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee kemphanen strijden voor de wereldtitel in een van de spannendste tiitelstrijden van de afgelopen jaren.

Nadat beide wagens een keertje langs de pit-stop gepasseerd waren kwamen Hamilton en Verstappen wel heel dicht bij elkaar. Beide rijders wilden elkaar geen duimbreed toegeven in de chicane na het lange rechte stuk waardoor de race voor beide eindigde in de zandbak.

Verstappens wagen belandde bovenop die van Hamilton waardor de race over was voor beide heren:

LAP 26/53



Hamilton and Verstappen collide at Turn 2!



They are both out of the race #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/6uuh7NhfZ4