Geen vuiltje aan de lucht voor Mercedes in Italië: Duitse renstal ook in tweede oefensessie sneller dan Verstappen

Mercedes had de eerste vrije training en de kwalificatie al naar zijn hand gezet. Hamilton en Bottas waren dus ook in de tweede oefensessie op Monza de rijders naar wiens tijden het uitkijken was. Dat was overigens voor alle piloten de laatste test voor de sprintrace later deze dag.

Pérez was één van de eersten die een snelle ronde neerzette en zijn tijd werd dan weer verbeterd door zijn teamgenoot Verstappen. Goede signalen op dat moment voor Red Bull. Plots moest de oefensessie gestopt worden: Sainz ging te snel op het gaspedaal staan in een chicane, crashte en verloor zijn voorvleugel. MERCEDESSEN KNALLEN NA HERVATTING SESSIE Even kwam er dus een rode vlag aan te pas, maar nadien kon er opnieuw geracet worden en op de harde band zette Hamilton een nieuwe toptijd neer. Ook Bottas posteerde zich voorin: de Fin was slechts twee tienden van een seconde trager dan zijn teamgenoot bij Mercedes. In de laatste minuten van de sessie wijzigde de top drie niet meer. De 1:23.246 van Hamilton was dus de beste tijd, nog beter dan die van Bottas en Verstappen. Voorlopig verloopt het raceweekend uitstekend voor Mercedes, afwachten of dat in de sprintrace ook zo blijft.

