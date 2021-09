Bottas wint sprintrace maar polesitter is Max Verstappen in GP van Italië

Bottas startte de sprintrace van op de eerste positie, met Hamilton en Verstappen achter hem. Door een gridsanctie gaat Bottas zondag in de race helemaal achteraan starten. Het was dus vooral de vraag: wat gebeurt er met Hamilton en Verstappen.

De start van de sprintrace verliep niet zonder incidenten: Gasly viel uit en de safety car werd op de baan geroepen. Ook voor Hamilton waren er negatieve gevolgen: de Brit ging van de tweede naar de vijfde plaats. Bottas en Verstappen bekleedden de eerste twee plaatsen.

Bottas gaf de koppositie niet meer uit handen. Verstappen heeft echter zeker redenen om tevreden te zijn: de Nederlander zal op de pole beginnen aan de race, terwijl hij noch in de sprintrace, noch in de kwalificaties de snelste was.

VERSTAPPEN VERTREKT ENKELE PLAATSEN VOOR HAMILTON

McLaren deed het goed met Ricciardo en Norris op plaatsen 3 en 4. Hamilton deed nog wel een poging om dichterbij te komen, maar kon geen van de McLaren-bolides inhalen. Ricciardo is dus de man naast Verstappen op de startgrid zondag, Norris en Hamilton vertrekken van op de tweede rij.