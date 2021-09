Mercedessen beginnen na goede kwalificatie in beste posities aan sprintrace in Italië

Een sprintrace bepaalt de startorde in Italië en de posities hiervoor werden in de kwalificatie bepaald, met vooral Mercedes dat het op het circuit van Imola uitstekend onder de knie heeft. Valtteri Bottas snelde tijdens de kwalificaties naar de snelste tijd, voor teamgenoot Bottas.

Voor Latifi, Tsunoda, Schumacher, Kubica - hij vervangt Räikkönen - en Mazepin zaten de kwalificaties er al snel op. Dit kwintet sneuvelde in Q1. De andere rijders mochten dingen naar een plek in de top tien. Vettel, Stroll, Alonso, Ocon en Russell zouden die niet halen.

Met zijn eerste snelle rondje zette Hamilton een voorlopige toptijd neer in Q3. Verstappen werd door Pérez op sleeptouw genomen en reed de tweede tijd. Wie wel nog sneller ging, was Bottas. De man die Mercedes volgend jaar gaat verlaten knalde 1:19.55.

BOTTAS START RACE ACHTERAAN

Hamilton verbeterde niet bij zijn laatste poging en zo was Bottas de snelste man in de kwalificaties. De Fin gaat overigens sowieso als laatste starten aan de race zondag, omdat hij bepaalde componenten test voor Mercedes, wat hem een paar sancties oplevert. Ondanks de eerste startplaats voor Bottas zal het in de sprintrace dus toch vooral uitkijken zijn naar het duel Hamilton - Verstappen.