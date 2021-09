Lewis Hamilton uitstekend van start op Monza en is de snelste in de eerste vrije training

Verstappen leidt in de WK-stand, maar op Monza vergaat het Mercedes meestal goed. Lewis Hamilton was ook al op de afspraak in de eerste oefensessie. Hamilton pakte als eerste de koppositie, zag zijn tijd van de tabellen gereden worden en perste vervolgens opnieuw het snelste rondje eruit.

Hamilton zette een eerste snel rondje neer op de mediumband. Hamilton doet het wel vaker uitstekend op Monza: de Brit reed er al vijf keer naar een overwinning. Stilaan kwamen de snellere tijden binnen in de loop van deze oefensessie, met eerst Pérez die onder de tijd van Hamilton dook en vervolgens McLaren dat met Ricciardo en Norris een goede indruk liet.

Nadien was het weer aan de grote namen. Verstappen ging op de zachte band behoorlijk snel in de Red Bull, maar Hamilton was nog vier tienden van een seconde rapper met een tijd van 1:20.926. Bottas nam de voorlopige derde tijd in.

TOP 3 WIJZIGT NIET IN SLOTKWARTIER

In theorie hadden de andere rijders dan nog een kwartier tijd om de tijd van Hamilton te verbeteren, maar dat gebeurde niet meer. De meeste teams hadden vooral aandacht voor de slipstream op het circuit. De drie beste tijden bleven ongewijzigd: Hamilton was de snelste in de eerste vrije training van de GP van italië, voor Verstappen en Bottas.