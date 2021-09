OFFICIEEL: Vallteri Bottas is volgend seizoen niet langer bij Mercedes te zien

Mercedes neemt volgend seizoen afscheid van Vallteri Bottas. De Fin was al jaren de ploegmaat van Lewis Hamilton, maar volgend jaar wil hij het zelf eens als kopman proberen. Deze kans krijgt hij bij Alfa Romeo Racing.

Vallteri Bottas was al enkele jaren de tweede rijder van Mercedes achter Lewis Hamilton, maar nu wil de Fin ook eens voor eigen succes gaan. Hij moest te veel rijden in steun van de Brit, maar daar komt nu dus verandering in.

Bottas gaat namelijk aan de slag bij Alfa Romeo Racing. Daar pakt Bottas de plaats over van een andere Fin, namelijk Kimi Räikkönen. De 41-jarige Räikkönen werd in 2007 wereldkampioen, maar zegt de Formule 1 nu vaarwel.