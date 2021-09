Mercedes bevestigt komst van George Russell: "Enorme stap in mijn carrière"

De 23-jarige George Russell zal samen met zijn landgenoot Lewis Hamilton rijden. Hij tekende een contract voor meerdere seizoenen.

Russell trekt na drie seizoenen weg bij William. Hij vervangt Valtteri Bottas die gisteren aankondigde naar Alfa Romeo te vertrekken.

"Het is een bijzondere dag voor mij op persoonlijk en professioneel vlak, maar het is ook een dag met gemengde gevoelens. Ik ben opgewonden en nederig om volgend jaar voor Mercedes te rijden, wat een enorme stap is in mijn carrière, maar het betekent ook dat ik afscheid zal nemen van mijn teamgenoten en vrienden bij Williams", zei Russell.

Met Lewis Hamilton rijden ziet hij als een ongelofelijke eer én uitdaging. "Dit is een enorme kans die ik met beide handen wil grijpen. Maar ik maak me geen illusies over de omvang van de uitdaging. Het wordt een steile leercurve. Valtteri heeft de lat hoog gelegd, door week in week uit constant te presteren, overwinningen, poleposities en meerdere kampioenschapstitels te behalen."