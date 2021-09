Max Verstappen wint in eigen land en neemt WK-leiding over van Lewis Hamilton

Het was het gedroomde scenario en het is ook zo uitgedraaid. Max Verstappen pakt in Zandvoort de dubbel.

Het was 36 jaar geleden dat de GP van Nederland nog eens op het programma stond. Max Verstappen begon vanop de pole en zette de rest meteen op achterstand. Lewis Hamilton kwam tot op een seconde, maar zijn tweede pitstop was niet zoals het moest. Zijn team koos voor mediums, Verstappen reed op harde banden uit. Verstappen controleerde en reed naar zijn zevende zege van het seizoen, Hamilton werd tweede. Hij neemt ook de leiding over in de WK-stand.