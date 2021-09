Max Verstappen heeft de pole position in Zandvoort: "72 rondjes om het waar te maken"

De duizenden fans in Zandvoort hebben genoten, zelfs van de kwalificaties. Max Verstappen gaf hen waar ze voor gekomen waren. Vandaag moet de kers op de taart komen.

Het geeft Verstappen dan ook een heerlijk gevoel om in eigen land de pole te pakken. “Het publiek is geweldig en het was ook genieten in mijn auto, die reed fantastisch", zei de Nederlander achteraf.

En Verstappen droomt uiteraard al van de zege. "Inhalen wordt gewoon moeilijk hier, dus vooraan starten is de beste positie. Ik verwacht niet dat het een makkelijke race wordt. De banden slijten best hard op deze baan bij deze hoge snelheden en we rijden best veel rondjes, maar natuurlijk hoop ik het zondag af te maken."

Bovendien pakt hij met de zege in Zandvoort ook de leiding in het kampioenschap over. “Ik heb veel zin in de race en ik ga uiteraard voor de zege, maar als gezegd: het zijn 72 rondjes, het is zwaar voor de banden en ik heb die Mercedessen van Hamilton en Valtteri Bottas direct achter me, dus zij kunnen een strategie kiezen. Ik heb geen teamgenoot die mij kan helpen, want jammer genoeg deed Sergio Pérez het niet zo goed in de kwalificatie."