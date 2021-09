Verstappen doet het! Nederlander pakt pole positie voor eigen publiek

In een beklijvende kwalificatie op het circuit van Zandvoort heeft Max Verstappen de pole positie gepakt.

Voor de eerste keer sinds 1985 wordt er weer een F1-race georganiseerd in Nederland op het circuit van Zandvoort. Alle ogen waren gericht op thuisrijder Max Verstappen.

Maar eerst Q1, waarin Verstappens ploegmaat Sergio Perez verrassend werd uigeschakeld. In Q2 verloren we dan weer Lando Norris, toch twee rijders die normaal gezien veel beter doen.

In Q3 kwam er de langverwachte strijd tussen Verstappen en Hamilton. De Nederlander zette meteen de benchmark door de snelste tijd neer te zetten. In de laatste seconden ging Verstappen nog enkele hondersten sneller en leek de buit binnen maar Hamilton kwam nog heel dichtbij. Uiteindelijk was het verschil 38 duizendsten van een seconde.