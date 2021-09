Max Verstappen staat voor belangrijkste zaterdag in carrière

Eindelijk is het zover: de GP van Nederland op het circuit van Zandvoort. Voor thuisrijder Max Verstappen misschien wel de belangrijkste zaterdag uit zijn carrière.

Thuisrijder

En dat is niet alleen omdat Max Verstappen thuisrijder is in Zandvoort, al is dat natuurlijk de hoofdreden. Voor de eerste keer sinds hij als toptalent de F1-wereld bestormde in 2015, zal hij voor eigen fans kunnen rijden (al zit er ook altijd een oranje legioen in Spa en Oostenrijk).

Spannender dan ooit

Het is ook voor de eerste keer dat Verstappen zo goed meedoet in de WK-tussenstand. In het hybride-tijdperk kent Mercedes nagenoeg geen tegenstand, enkel Vettel kon hen in de Ferrari even doen zweten. Verstappen volgt nu op 3 punten van WK-leider Hamilton. Een overwinning voor eigen publiek zal er voor zorgen dat hij voor eigen volk naar de leiding springt.

Zaterdag > zondag

En waarom is de zaterdag zo belangrijk? De race is toch op zondag? Dat klopt, maar inhalen in Zandvoort is bijna even moeilijk als in Monaco. Net als het circuit van Hongarije, wordt Zandvoort wel eens het Monaco zonder de muren genoemd. Pole positie nemen op zaterdag is meer dan ooit een voorbode voor een overwinning op zondag.