Kimi Räikkönen zal met gat op palmares blijven: geen race in Zandvoort door coronabesmetting

Räikkönen kondigde deze week zijn afscheid aan in de Formule 1. De Fin kwam als toptalent binnen bij Sauber en werd in 2007 wereldkampioen bij Ferrari.

Hoe gek het ook klinkt, maar Räikkönnen heeft in zijn lange carrière nog nooit in Nederland geracet. De GP van Nederland op het circuit van Zandvoort wordt namelijk nog maar voor de eerste keer sinds 1985 gereden.

Maar ook in zijn laatste jaar als F1-rijder zal de Fin van Alfa Romeo geen race in Zandvoort beslechten. De Fin testte positief op het coronavirus en zal niet deelnemen. Zijn plaats wordt ingenomen door de Pool Robert Kubica.

Reserve driver Robert Kubica will compete in this weekend’s #DutchGP. Robert, in car #88, will take the place of Kimi Räikkönen, who tested positive to Covid-19. 🗞️ pic.twitter.com/eK5OCQx5om