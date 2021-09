Enkele duizendsten van een seconde scheiden Verstappen en Hamilton: "Ik kwam nog heel close maar Max verdient het"

Verstappen en Hamilton maakten er weer een spektakelstuk van in de kwalificaties.

38 duizendsten van een seconde, dat was het verschil tussen Hamilton en Verstappen na de kwallificatiesessie in Zandvoort. Een feestje dringt zich op bij de 70.000 Nederlandse fans die aanwezig waren.

Reactie Verstappen

"Het is een geweldig gevoel om hier de pole te pakken. Het publiek is geweldig, de auto voelde goed en het circuit is fantastisch. We weten dat inhalen moeilijk zal worden zondag. bovendien zullen de banden serieus afzien in de bochten met hoge snelheid", klinkt het bij Verstappen meteen na de kwalificaties.

Hamilton

Lewis Hamilton blijft ook hoffelijk na de eerste belangrijke nederlaag van het weekend. Op enkele supporters na, bleef hij bovendien gespaard van boegeroep bij de Verstappen-fans. Hamilton liet dat niet aan zijn hart komen en loofde de Nederlandse supporters.

"Bedankt aan al die oranje supporters, wat een geweldige omstandigheden hier. Ik kwam nog close tot bij Max maar kon hem net niet pakken, Max verdient het. Wat een plek om te racen hier, zoiets hebben we lang niet meer gezien. Morgen? We zullen zien, inhalen wordt lastig", besluit de huidige wereldkampioen in de F1.