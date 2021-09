Hamilton trekt naar het hol van de leeuw: "Britse fans heb ik het nooit horen doen"

Het F1-circus strijkt deze week neer in Nederland. Lewis Hamilton komt zo in het hol van de leeuw terecht.

Dat Zandvoort achter Max Verstappen zal staan, dat staat als een paal boven water. Lewis Hamilton mag zich aan een warme welkomst verwachten bij onze noorderburen.

Hamilton kwam op zijn eerste dag op Zandvoort volledig in oranje toe. Zonnebril, pak, schoenen, het was allemaal in de favoriete kleur van de Nederlanders.

“We mogen wel wat boe-geroep verwachten”, zegt Hamilton bij HLN. “Ik zou zelf nooit ‘boe’ roepen naar een sporter en de Britse fans heb ik het ook nooit horen doen. Ik ben het er ook niet mee eens als iemand dat doet, want we zijn hier allemaal simpelweg om ons best te doen.”

Al heeft Hamilton er ook wel wat begrip voor. “Maar ik snap het ook wel weer, ergens. Het hoort ook een beetje bij sport. Het komt voort uit passie en dat begrijp ik wel. Dat respecteer ik.”