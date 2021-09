Dag 1 in Zandvoort is voorbij: Ferrari werpt zich op als topfavoriet, Verstappen (nog) niet

Voor de eerste keer sinds 1985 brulden de Formule 1-motoren opnieuw op het circuit van Zandvoort. Ook zo'n 75.000 supporters tekenden present om Max Verstappen aan het werk te zien.

FP 1

Zoals in nagenoeg elk GP-weekend, trok het circus zich vrijdag op gang met de eerste twee vrije trainingen. In die eerste vrije training toonde Lewis Hamilton zich de snelste in zijn Mercedes. De Brit was een fractie sneller dan thuisrijder Max Verstappen, de twee Ferrari's van Sainz en Leclerc toonden zich sterk op plaatsen 3 en 4.

Tijdens die eerste vrije training werd even de rode vlag gehesen toen Sebastian Vettel naar de kant moest met een brandje aan zijn wagen. Brandweerman Seb hielp zelf even om het brandje te blussen:

FP 2

Enkele uren later zat de tweede vrije oefensessie er al snel op voor WK-leider Hamilton. "Losing power", riep de Brit door de teamradio waarna hij de auto aan de kant moest zetten en niet meer kon uitrijden tijdens de sessie.

Wie wel kon doorgaan tijdens FP 2 waren de Ferrari's van Leclerc en Sainz die aan het einde van de sessie op 1 en 2 prijkten. Max Verstappen zette de 5e tijd neer.