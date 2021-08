CEO van Formule 1 reageert op uitspraken van Ricciardo en Hamilton

De GP Formule 1 op Francorchamps draaide uit op een fiasco door de regenval. Renners pleitten ervoor dat fans hun centen terugkrijgen van de tickets.

Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo zeiden na afloop van de GP van Spa-Francorchamps dat ze hoopten dat de fans gecompenseerd of terugbetaald zouden worden.

“Helaas was er geen race. Je kunt het ticket betalen en dan is het wat het is. Uiteindelijk zal de organisator, samen met ons, zeker kijken naar de aandacht, de maximale aandacht voor de fans, dat is zeker”, zei Stefano Domenicali, de CEO van de F1, aan Het Nieuwsblad.

Hij denkt echter dat er geen compensatie zal komen voor de fans omdat de organisatie ook de nodige uitgaven en kosten moest maken voor deze GP.