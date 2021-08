Meteen zeer apart plaatje bij Mercedes in Spa: Bottas duikt onder tijd van Verstappen en is snelste in eerste sessie

Eindelijk is het zover: het racen op Spa-Francorchamps is begonnen! Met de Mercedes-rijders die het heel verschillend aanpakten in de eerste vrije training van de GP van België. Meteen knallen maar, dacht Valtteri Bottas. De eerste toptijd is voor hem.

De eerste vrije training werd afgewerkt onder een dreiging van regen, maar meer dan wat gedruppel kwam er niet van. Verstappen zette een eerste goede tijd neer op de harde band. Diens tijd werd vervolgens aangevallen door Bottas, die op de zachte band enorm goed onderweg was.

Bottas verloor een paar tienden in het middengedeelte, maar was aan het einde van zijn rondje toch nog zeven tienden van een seconde sneller dan Verstappen. Hoewel laatstgenoemde zijn eigen tijd nog verbeterde, was het niet voldoende om sneller te gaan dan Bottas. Er was nog altijd een verschil van meer dan een tiende van een seconde. De 1:45.199 van Bottas bleek niet te kloppen in deze sessie?

HAMILTON MENGT ZICH NIET IN DE DEBATTEN

En wat deed Lewis Hamilton? Die kwam in het verkeer te zitten tijdens zijn snel rondje en besloot dan maar geen gooi te doen naar een toptijd. Dat bracht hem op een 18de plek in deze vrije training, maar ongetwijfeld zal hij later in het raceweekend nog van zich doen spreken. Na Verstappen waren de ereplaatsen in de eerste vrije training voor Gasly, Leclerc, Sainz en Pérez.