Max Verstappen neemt ondanks late crash wel de maat van Mercedessen in tweede vrije training in Spa

Kon één van de teams echt zijn stempel drukken op dag 1 in Spa? Verstappen stuitte op Mercedes-rijder Bottas in de eerste vrije training, maar was wel de snelste in de tweede training. Helemaal vlekkeloos verliep die niet voor hem, want in de slotminuten ging Verstappen aan het spinnen.

Bottas had de eerste vrije training al gewonnen en had na zijn eerste rondje in de tweede oefensessie alweer meteen de toptijd beet. De Fin ging zes tienden van een seconde sneller dan Verstappen. Het was dan uitkijken naar Hamilton, die in de eerste vrije training geen rol van betekenis speelde. De Brit leunde dicht aan tegen de tijd van Bottas, al was die wel nog een tikkeltje sneller.

LECLERC ZORGT VOOR EERSTE RODE VLAG

Op de zachte band bleek Verstappen later in de sessie wel in staat om het maxium uit zijn wagen te halen. De Nederlander van Red Bull ging met 0,041 seconden onder de tijd van Bottas. De tijd van Verstappen stond nog niet lang op de tabellen of de sessie moest gestopt worden. Leclerc duwde iets te vroeg op de gas in bocht 6 en reed in de barrières.

Nadat de groene vlag opnieuw wapperde, bleven er nog tien minuten over. Nog voor het einde van de sessie was daar echter weer de rode vlag, want Verstappen verloor de controle in bocht 7 en belandde via het grind tegen de barrières. Het was meteen einde van de tweede vrije training, waarin Verstappen met 1:44.472 wel de beste tijd had neergezet. Bottas, Hamilton en Alonso maakten de top vier compleet.