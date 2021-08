Heeft Red Bull de ideale partner gevonden? Tweede rijder verlengt nog een jaartje

Met de komst van Sebastian Vettel bij Racing Point (nu Aston Martin) werd het duidelijk dat Perez op zoek moest gaan naar een andere ploeg. Mexicaanse fans schreeuwden richting Red Bull om hun Checo een contract aan te bieden maar de Brits-Oostenrijkse formatie had nog geen beslissing genomen omtrent toenmalige tweede rijder Alex Albon.

Perez bleef zich bewijzen op het circuit en won bovendien de Sakhir GP, toch kwam er nog geen reactie vanuit het Red Bull-kamp, dat als enige nog een mogelijk vrij zitje had voor seizoen 2021. Meteen na het seizoen bracht Red Bull dan toch naar buiten dat Albon een stapje achteruit zou zetten en werd Perez aangetrokken als tweede rijder naast (lees: achter) Max Verstappen.

Die overstap hebben ze zich bij Red Bull nog niet beklaagd want de Mexicaan toonde dit seizoen meermaals een uitstekende rijder te zijn naast Verstappen en mee te helpen om de Nederlander naar zijn eerste wereldtitel te loodsen. Toen Verstappen in Azerbeidzjan uit viel, won Perez in het stratencircuit in Baku.

Voor de Belgische GP in Spa maakte Red Bull bekend dat Perez ook volgend seizoen voor de ploeg zal rijden. Zowel teammanager Christian Horner als Perez zelfs zijn zeer blij, ook Verstappen zelf reageerde al tevreden op het verlengd verblijf van Perez: "We hebben een goede band, ik ben blij dat we doorgaan", klinkt het.

🗣 "It’s great that Checo will be with the Team next year, we have a good relationship so I’m happy to continue working together to try and score a lot of points." @Max33Verstappen on #BelgianGP Friday 🇧🇪👉 https://t.co/buJ455h7Jf pic.twitter.com/7Xdv9i56M7