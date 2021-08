Tweevoudig wereldkampioen Alonso nog niet klaar met de F1 en doet er nog een jaartje bij

De comeback van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in de F1 blijft niet beperkt tot één seizoen. Alonso gaat nog een jaar langer door en zal ook in 2022 een Alpine besturen. Alpine, de opvolger van Renault, is het team dat hem in staat stelde om terug te keren naar de F1.

Alonso begon zijn F1-carrière al in 2001. Aan het einde van 2018, na zijn laatste seizoen bij McLaren, besloot Alonso de Formule 1 te verlaten. Het was geen definitief afscheid, want in 2021 keerde Alonso terug via Alpine. Onlangs eindigde de Spanjaard nog knap vierde in de GP van Hongarije.

Dat was zijn beste resultaat in een GP sinds 2014 en het geeft hem zin om nog verder goede resultaten na te streven. De 40-jarige Alonso heeft nog voor een jaartje bijgetekend. "Ik ben hier verwelkomd met open armen. Het is een plezier om samen te werken met sommige van de slimste geesten in de sport."

.@Alo_Oficial 🤝 Alpine F1 Team



Continuing the journey for 2022. Read the full announcement below 🔗#Alonso2022 #BelgianGP — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 26, 2021

Alonso kijkt ook in het bijzonder uit naar 2022. "Volgend jaar komen er wijzigingen in het reglement in de Formule 1. Ik ben altijd al een voorstander geweest van gelijke kansen voor iedereen en om iets te veranderen in de sport. In 2022 krijgen we daar een mooie kans toe."