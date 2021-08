Geen Grote Prijs van Australië in de Formule 1: gaat het F1-circus naar Qatar?

Er zal dit seizoen opnieuw geen Formule 1 plaatsvinden in Australië. Door het coronavirus kan de Grote Prijs namelijk voor de tweede keer op rij niet doorgaan. De kans is wel groot dat er daardoor voor het eerst in Qatar zal gereden worden.

Gaat het F1-circus dit seizoen voor de eerste keer naar Qatar? De kans is groot, want volgens Het Laatste Nieuws zou de Grote Prijs van Australië vervangen worden door die van Qatar. De Grote Prijs van Australië kan niet doorgaan omwille van het coronavirus. Als het in Qatar zou doorgaan, wordt er gereden op het Losail International Circuit vlakbij Doha.