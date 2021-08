Dichte ereplaats voor Vandoorne in LeMans: minder dan seconde tussen hem en de winnaar in zijn klasse

Wat was Stoffel Vandoorne dicht bij de overwinning in de 24 Uur van Le Mans. De winnende auto in de LMP2 reed minder dan een seconde sneller dan Vandoorne en zijn ploegmaats. Het blijft wel een mooie tweede plaats voor de Belg.

De sterke Toyota's realiseerden de dubbel in Le Mans, met het team van Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria Lopez dat als eerste de streep bereikte na 24 uur. De Oreca 07 van Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist en Sean Gelael kwam als zevende over de meet. VERSCHIL NA 24 UUR EEN HABBEKRATS Daarmee waren zij het tweede team dat over de finish kwam in de LMP2. Robin Frijns, Ferdinand Habsburg en Charles Milesi hadden exact zeven tiende van een seconde minder nodig om de 24 Uur van LeMans af te leggen. Daar moet je dan zo lang voor racen, om uiteindelijk tot zo'n verschil te komen tussen de beste twee wagens in deze klasse. Het blijft wel een knappe tweede plaats voor Vandoorne en zijn maats.