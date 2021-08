Stoffel Vandoorne behoort tot de outsiders voor zege in Le Mans

Stoffel Vandoorne zit bij de mogelijke kandidaten om de wereldbekende 24 uur van Le Mans dit jaar te winnen.

Het is al van 1982 geleden, toen met Jacky Ickx, dat een Belg nog de legendarische 24 uur van Le Mans wist te winnen. In 2019 haalde Stoffel Vandoorne het podium en misschien ziet er deze keer wel wat meer in. “Het is een zeer vreemd jaar en dat speelt inderdaad in ons voordeel”, aldus Vandoorne die zijn Jota Oreca 07 deelt met Tom Blomqvist en de ex-F2-rijder Seal Gelael.

“We komen uit in LMP2, de categorie onder de nieuwe Hypercars die de toekomst van Le Mans vormen. Er zijn echter nog niet heel veel Hypercars en bovendien hebben ze tot dusver nog geen editie van de 24 uur van Le Mans gereden, daar waar onze prototypes al jaren mee draaien en dus echt geen kinderziektes meer vertonen.”

Geen ambitie tonen, het is niet meteen iets voor Vandoorne. “Op zich kijken wij niet naar dat algemene klassement, maar we weten ook dat wie vooraan in LMP2 eindigt, waarschijnlijk op het algemene podium staat. En in alle eerlijkheid, zodra je merkt dat het mogelijk is om te winnen, dan ga je er toch voor.”

LMP2 rijden is ook een beetje bouwen aan zijn toekomst. “Neen, in 2023 bestaat de race 100 jaar en dan komen Ferrari, Porsche, Audi, Peugeot, Toyota, BMW, Alpine en nog andere merken hier om de zege strijden. In die optiek werk ik al aan de toekomst. Het feit dat je hier al enkele malen hebt gereden, maakt dat je meer kans maakt om in een topteam aan de slag te kunnen.”

De 89ste editie van de 24 uur van Le Mans start zaterdag om 16u00.