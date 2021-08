Donkere schaduw boven F1-kampioenschap: GP van Japan al zeker afgelast

Eindelijk is er nog eens een spannende titelstrijd in de Formule 1. In Japan zal het kampioenschap echter dit jaar niet passeren. Het land dat net nog de Olympische Spelen organiseerde, blijft kampen met de gevolgen van de pandemie. De GP van Japan is afgelast.

De Formule 1 heeft de afgelasting van de GP van Japan bevestigd. Als reden werd 'aanhoudende moeilijkheden' opgegeven met betrekking tot de pandemie. "Na overleg met de promotor en de autoriteiten, heeft de Japanese overheid besloten om de race dit seizoen te annuleren." TWEEDE JAAR OP RIJ GEEN GP VAN JAPAN Ook vorig jaar ging de GP van Japan niet door vanwege de coronacrisis. In 2021 stond de wedstrijd midden oktober op het programma, net als de GP's van Rusland en Turkije. Er hangen overigens ook nog donkere wolken boven enkele andere races. Nu Lewis Hamilton en Max Verstappen betrokken zijn in een intense titelstrijd, wil de F1 er alles aan doe om zijn eerdere belofte om het kampioenschap in te vullen met 23 wedstrijden, zeker na te komen.