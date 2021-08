Stoffel Vandoorne moet op zoek naar een andere ploeg in de Formule E: Mercedes verlaat de sport in 2022

Mercedes domineert net zoals in de Formule 1 ook in de Formule E, maar daar gaat binnenkort verandering in komen. De ploeg van Stoffel Vandoorne verdwijnt namelijk uit de Formule E vanaf 2022.

Mercedes haalde vorig weekend in de Formule E nog de wereldtitel binnen met de Nederlander Nyck De Vries en ook de constructeurstitel was voor hen, maar toch heeft de ploeg besloten om uit de Formule E te stappen vanaf 2022. Dat zou wel eens slecht nieuws kunnen betekenen voor Stoffel Vandoorne, want ook onze landgenoot reed voor de ploeg in de Formule E. Hij moet dus op zoek naar een andere werkgever, maar volgens Sporza zou hij genoemd worden bij Williams, een F1-ploeg.

