Nederlander haalt wereldtitel binnen na Formule E in Berlijn, Vandoorne mee op het podium

In de Formule E is de Nederlander Nyck de Vries erin geslaagd om wereldkampioen te worden. De Vries had aan een achtste plaats in Berlijn genoeg om de wereldtitel te behouden.

Vandaag stond er een Formule E-manche op het programma in Berlijn en de Nederlander Nyck de Vries maakte een grote kans om wereldkampioen te worden. Uiteindelijk is de Vries daar ook in geslaagd.

Hij eindigde op de achtste plaats, maar het was dus voldoende voor de wereldtitel. Vandoorne eindigde derde in Berlijn, maar onze landgenoot is een ploegmaat van de Vries bij Mercedes-EQ. Vandoorne mocht mee feesten, want de ploeg haalde ook de wereldtitel voor constructeurs binnen. De overwinning in Berlijn was nog voor Norman Nato.