Voorlopig het droomscenario: eerste keer Belgische rally op WRC-kalender en Neuville deelt de lakens uit

Eindelijk is het zover: de eerste Belgische WK-rally in de WRC. Alle ogen zijn op Thierry Neuville gericht in de Rally van Ieper en voorlopig stelt hij allesbehalve teleur. Integendeel, na de eerste dag stond onze landgenoot comfortabel aan de leiding.

Het was al prima begonnen, want Neuville was meteen de snelste in een atypische shakedown, die toch negen kilometer lang was. In de eerste drie ritten was Neuville telkens tweede en in de vierde klassementsrit deelde hij pas echt een tik uit aan zijn concurrenten.

Neuville was de rijder met de meeste regelmaat en kon nadien zijn voorsprong zelfs nog wat uitbreiden. Neuville heeft een voorsprong van 7 seconden op Craig Breen. Dat is een ploegmaat en dus geen bedreiging. De nummer drie, Ott Tänak, volgt al op 31 seconden.

Evans en Ogier staan pas vijfde en zesde, er vallen dus zaakjes te doen in de WK-stand als Neuville de goede lijn kan doortrekken.