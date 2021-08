Thierry Neuville blijft aan leiding in Ypres Rally: "Het werk is nog niet af"

Het was geen gemakkelijke dag, maar Thierry Neuville staat wel nog altijd aan de leiding na de tweede dag van de Ypres Rally.

Hij gaat als leider de slotdag in. Nog vier proeven staan er op de agenda, op en rond het circuit van Francorchamps. "Ik ben bijzonder tevreden over mijn prestaties van vandaag. Ik kende geen probleem, een kleine schuiver niet te na genomen, ik reed niet lek en vergrootte bovendien mijn voorsprong. Alles liep volgens plan", zei Neuville achteraf.

De overwinning lonkt, maar is zeker nog niet binnen. Denk maar aan de Safari Rally toen hij als leider moest opgeven. "Ik ben me heel goed bewust dat het werk nog niet af is. Morgen wacht ons nog één dag. Mijn zogenoemde thuisritten zijn totaal anders dan de ritten die we gisteren en vandaag afwerkten. De opdracht is om uit de problemen te blijven en dan proberen het werk af te maken. Een dubbel podium zou het team een boost geven in het constructeurskampioenschap."