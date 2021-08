Opvallend: Spaanse MotoGP-coureur wordt geschorst door Yamaha

Yamaha zal het in de Grote Prijs van Oostenrijk zonder de Spanjaard Maverick Viñales doen. De ploeg heeft de Spaanse MotoGP-coureur namelijk geschorst door zijn gedrag in de Grote Prijs van Stiermarken.

Het is nog niet duidelijk of Viñales daarna nog in actie zal komen voor Yamaha. De ploeg gaat de komende tijd verder analyseren wat er gebeurd is in de Grote Prijs van Stiermarken. Yamaha roept geen vervanger op voor Viñales in Oostenrijk.