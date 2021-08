Italiaanse racelegende houdt het voor bekeken en neemt na 26 jaar afscheid van de MotoGP

Straf nieuws uit de motorsport. De Italiaan Valentino Rossi houdt het namelijk voor bekeken. Rossi was 26 jaar lang actief in de MotoGP en daarin was hij onder meer goed voor 7 wereldtitels.

Volgens Sporza zal Valentino Rossi na dit seizoen afscheid nemen van de MotoGP. De Italiaan is al 42 jaar oud en dit seizoen moet hij slechts tevreden zijn met een negentiende plaats. Rossi kan wel terugblikken op een schitterende carrière. Zo werd Valentino Rossi maar liefst 7 keer wereldkampioen. Daarnaast werd hij ook 5 keer vicewereldkampioen. Een schitterend palmares dus voor de Italiaanse racelegende.