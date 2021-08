Enorme opdoffer voor Aston Martin (en voor Verstappen): Vettel gediskwalificeerd, Ferrari-rijder krijgt zo podiumplek

Dan sta je als Aston Martin zijnde eens op het podium. Sebastian Vettel is gediskwalificeerd, nadat hij in de GP van Hongarije oorspronkelijk naar een hele knappe tweede plaats was gereden. Vettel nam als tweede uit de race wel deel aan de podiumceremonie, maar later viel het harde verdict.

Een bolide in de Formule 1 moet aan de finish nog 1 liter benzine over hebben, zodat de stewards voldoende stalen kunnen nemen. Bij de Duitser zat nog slechts 0,3 liter in de tank. De racecommissarissen besloten om Vettel te diskwalificeren. HAMILTON VERGROOT VOORSPRONG Geen onverhoopt succes dus voor Aston Martin en ook Max Verstappen, die zijn deel van de pech wel gekend heeft de laatste weken, zal het niet graag zien hebben gebeuren. Verstappen schuift nu wel op van positie 10 naar 9, maar pakt dan nog altijd maar twee puntjes. Hamilton wordt als tweede opgenomen in de daguitslag en krijgt 18 in plaats van 15 punten toegewezen. Hamilton neemt zo nog wat meer afstand in de WK-stand. Hoewel hij na de race niet fysiek op het podium stond, gaat de derde en laatste podiumplaats in de GP van Hongarije nu naar Carlos Sainz. Toch opnieuw een podiumplek voor Ferrari dus, nadat Charles Leclerc in de GP van Groot-Brittanië al tweede werd.