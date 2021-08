🎥 Aanrijdingen bij start en blunder Mercedes bepalen race: Ocon wint verrassend en Hamilton toch nieuwe WK-leider

Aanrijdingen bij de start en een blunder van Mercedes maakte van de GP van Hongarije één van de meest knotsgekke races in jaren. Bottas was de grote schuldige bij de start. Bij de herstart vertrok Hamilton als enige op de startgrid: ongezien. Ocon trok er zich niet veel van aan en pakte de zege.

Bottas schoot maar traag uit de startblokken en werd voorbijgeknald door Verstappen, Pérez en Norris. Een persoonlijke fout van Bottas maakte alles nog erger: hij reed Norris langs achteren aan, de wagen van de Brit knalde vervolgens tegen Verstappen aan en ook Pérez werd geraakt. Leclerc was dan weer het slachtoffer van een fout van Stroll.

Meteen rode vlag: de race moest stilgelegd worden om al het puin te ruimen. Bottas, Pérez, Leclerc en Norris konden niet verder. Verstappen zat niet meer in de top tien. Wie wel nog voort kon, zou de race hervatten vanuit de pitlane, met uitzondering van Lewis Hamilton. Een ongezien beeld: Hamilton vertrok als enige op de startgrid, want Mercedes gaf hem nog geen slicks. Een rondje na de hervatting ging hij die wel halen.

Zo ging Hamilton wel van de eerste naar laatste plek en kregen we een ongeziene tussenstand. Ocon reed in zijn Alpine aan de leiding, voor Vettel en ... Latifi. Zowaar een Williams virtueel in de top drie in een race die heel wat pechvogels kende. Mazepin was er ook zo eentje: hij werd aangereden door Räikkönen in de pitlane en moest zijn wedstrijd meteen beëindigen.

SCHADE BIJ VERSTAPPEN

Voor Verstappen werd het een gevecht om in de punten te geraken: er was te veel schade aan de wagen om te kunnen dromen van meer. De inhaalrace van Hamilton verliep vlotter: nog voor het aanvatten van de laatste tien ronden reed hij in de top vijf. En zat hij ook al voor onder meer Latifi, die zich dan toch niet in de strijd voor het podium kon mengen.

ONVERWACHTE TRIOMF VOOR ALPINE

Hamilton ging wel degelijk nog voorbij Alonso en Sainz naar plek drie. Dat was wel het hoogst haalbare. Ocon reed naar de overwinning: een prachtig moment uiteraard voor hem en voor Alpine! De tweede plek van Vettel in de Aston Martin mocht er ook zijn. Hamilton kon dus nog mee op het podium en is de nieuwe WK-leider. Verstappen finishte immers als tiende en pakte slechts één puntje.