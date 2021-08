Mercedes opnieuw op één en twee na kwalificaties in Hongarije, Verstappen pas derde

In een snikheet Boedapest heeft Lewis Hamilton pole positie afgedwongen voor de GP van Hongarije van zondag. Na heel wat spierballengerol in de laatste minuten van de sessie, kon hij Verstappen voor zich houden. De Nederlander zal zelfs pas vanop plek drie starten.

Meteen een eerste verrassing in Q1 want George Russell slaagde er niet in om zijn Williams in de volgende kwalificatiesessie te rijden. Samen met ploegmaat Latifi, Mazepin, Mick Schumacher, Mazepin en Tsunoda zat de kwalificatie er al na enkele minuten op.

In Q2 ging Sainz al snel van de baan in de laatste bocht waardoor de rode vlag even werd gehesen. Geen Q1 voor de Spanjaard van Ferrari dus, net als voor Ricciardo, Stroll, Giovinazzi en Raikkonen. Opvallend genoeg kwalificeerde Verstappen zich op de zachte band waardoor hij morgen ook op die zachte stint moet starten terwijl rivaal Hamilton vanop de medium band zal starten, net als Bottas.

In de laatste kwalificatiesessie had Hamilton aan één snelle ronde genoeg om de pole positie af te dwingen voor zondag. Het werd een Mercedes-feestje want Valtteri Bottas kwalificeerde zich op plek 2. Max Verstappen moet tevreden zijn met een derde plaats.