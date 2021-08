Beide Mercedessen en Verstappen nu sessie gewonnen: Hamilton neemt laatste vrije training voor zijn rekening

Verstappen was de beste in de eerste vrije training, Mercedes zette met Bottas en Hamilton dan weer de twee beste tijden neer in oefensessie twee. Het was uitkijken wie het goede van vrijdag kon bevestigen op zaterdag. Dat lukte vooral Hamilton: hij was de snelste in de derde vrije training.

De laatste vrije training van de GP van Hongarije moest een tijdje stopgezet worden omdat Mick Schumacher in bocht 11 de controle verloor over zijn Haas en zijn bolide in de barrières reed. Schumacher mankeerde gelukkig niets en excuseerde zich voor zijn fout. INCIDENT IN DE PITLANE Een ander incident vond plaats in de pitlane, waar de wagens van Giovinazzi en Stroll mekaar waagden. De toppers kregen wel een propere kans om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. Dat deed Lewis Hamilton met een rondje van 01:16.826. Enkel Max Verstappen maakte het Lewis Hamilton min of meer moeilijk in deze sessie en kaapte dan ook de tweede plaats weg. Plek drie was voor Bottas, die twee tiende van een seconde trager was dan zijn teamgenoot. Het verschil met de rest van het deelnemersveld was groot. Sainz reed in zijn Ferrari wel de vierde beste tijd.