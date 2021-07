Mercedes drukt zijn stempel op de tweede vrije training en heeft de twee beste tijden

In de eerste sessie was Verstappen nog te snel voor Mercedes, in de tweede vrije training deelde de Duitse renstal wel de lakens uit in Hongarije. De Mercedes-rijders waren immers goed voor de twee beste tijden. Valtteri Bottas was het snelst.

In de GP van Hongarije geldt opnieuw het vertrouwde format, met drie vrije trainingen, kwalificaties en een race. De tweede vrije training diende dus vooral om de bolides klaar te stomen voor de volgende dagen. Dat was best lastig, want de hoge temperaturen eisten hun tol bij de wagens. Bij het insturen verloren rijders al eens snelheid.

Onder meer Max Verstappen had daar last van. Deze keer zat een toptijd er dus niet in voor de Nederlander. Verstappen zette wel nog de derde beste tijd neer, achter de Mercedes-mannen. Bottas was het snelst met een rondje van 01:17.012. De Fin was met die tijd nog een tikkeltje rapper dan teamgenoot Hamilton.

1 RONDJE VOOR TSUNODA

Esteban Ocon kaapte in zijn Alpine de vierde plaats weg in deze vrije training. Tsunoda had het het moeilijkst. Door de schade aan zijn wagen - opgelopen in de crash in FP 1 - kon de Japanner pas helemaal aan het einde een rondje neerzetten.