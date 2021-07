Max Verstappen doet na opgave in vorige race vertrouwen op in eerste oefensessie in Hongarije

De boel staat op scherp tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Die eerste laat in Hongarije alvast zien dat zijn wagen nog altijd over voldoende snelheid beschikt. In de eerste vrije training in de GP van Hongarije was niemand sneller dan Verstappen.

Door enkele opgaves heeft Verstappen slechts een beperkte voorsprong op Hamilton in de WK-stand. Vooral de GP van Groot-Brittanië zindert nog na: Verstappen moest naar het ziekenhuis na contact met de wagen van Hamilton en vond dat de Brit een te lichte sanctie kreeg en te uitgebreid vierde. In de eerste oefensessie in Hongarije was Verstappen wel weer op de afspraak. Met een rondje van 01:17.555 was Verstappen de snelste. Sneller ook dan de Mercedessen van Bottas en Hamilton. Enkel Bottas bleef binnen een tiende van een seconde van Verstappen. Sainz zette in zijn Ferrari de vierde beste tijd neer. BOCHT 4 Bocht vier op het Hongaarse circuit bezorgde enkele rijders toch kopzorgen. Alonso ging daar aan het spinnen en ook Tsunoda, met een ferme crash van de AlphaTauri-rijder tot gevolg. Gelukkig was de Japanner wel ongedeerd.

