Stoffel Vandoorne wordt achtste in Formula E-race Londen, winst voor thuisrijder Jake Dennis

Het ExCel Centre in Londen waar geracet wordt door de elektrische bolides, is grotendeels overdekt en dat zorgde voor enkele mooie plaatjes.

Na de kwalificaties mocht de Brit Alex Lynn vanop pole positie starten maar zag Jake Dennis halverwege de race over hem gaan. Ook de Nederlander Nyck de Vries kon Lynn nog inhalen.

Concentration level for the hairpins = 📈



It was a dominant home race for the Brit! Watch the moment @JakeDennis19 crossed the line to bring home the Round 12 win 👏



🇬🇧 2021 @Heineken #LondonEPrix | @BMWMotorsport pic.twitter.com/Pt0nqPlXm5