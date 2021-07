Red Bull maakt balans op na crash Verstappen: "Kost ons 1,5 milljoen"

Bij Red Bull zindert de crash van Max Verstappen op het circuit van SIlverstone afgelopen week duidelijk nog na. De Brits-Oostenrijkse formatie heeft de balans opgemaakt van de schade en komt er niet goed vanaf.

Anderhalf miljoen euro, zoveel moest Red Bull aan de wagen van Verstappen sleutelen om hem opnieuw klaar te krijgen voor het volgende raceweekend in Hongarije. Een tik van Hamilton veroorzaakte in de eerste ronde van de Britse GP al voor serieus wat ophef.

"Mercedes was zich bewust van de ernst van de crassh, ze wisten dat Max in het ziekenhuis was opgenomen voor controlers. En toch vierden ze onrespectvol", vindt teambaas Christian Horner. "Hamilton heeft een veel te lichte straf gekregen. Dat zei ik toen en herhaal ik nu nog eens", klinkt het.

"Het was de eerste keer dat Max naar het ziekenhuis moest na een crash, het was ook ongetwijfeld zijn zwaarste crash sinds hij in de F1 zit. Dankzij de hoge veiligheidsstandaarden, kon hij levend uit de auto stappen. De impact was enorm, zelfs zijn stoeltje was gebroken. Meteen na de crash bleef het even stil langs zijn kant. De opluchting was dan ook enorm toen hij eindelijk iets zei", herleefde Horner het moment.