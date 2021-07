Kritiek van Verstappen en racistische berichten aan het adres van Lewis Hamilton na GP van Groot-Brittanië

Alles draaide om het incident in het begin van de race op Silverstone. Verstappen crashte zwaar na contact met Hamilton en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Hamilton wist nadien de race te winnen. Dat smaakte zuur voor de Nederlander.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm