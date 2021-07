Neuville eindigt derde in Rally van Estland en doet zo beter dan voornaamste concurrenten, Toyota-rijder pakt de winst

Thierry Neuville heeft een aardige zaak gedaan in de Rally van Estland. Met een derde plaats deed Neuville beter dan de rijders die voor hem staan in de WK-stand. Neuville heeft nog altijd wel wat werk om achterstand goed te maken. De winst in Estland was voor Rovanperä.

Vrijdagavond bekleedde Neuville al de derde plaats. Dat was ook meteen zijn eindpositie in de Rally van Estland. Onze landgenoot eindigde wel erg sterk: hij won drie van de vijf laatste klassementsritten en eindigde in de twee andere ritten en de Power Stage tweede. Zo hield Neuville Ogier en Evans achter zich, terwijl die wel voor hem staan in de WK-stand. Craig Breen, een teamgenoot van Neuville bij Hyundai, finishte als tweede. Er stond wel geen maat op Kalle Rovanperä van Toyota, die ongeveer een minuut voor lag op zijn eerste achtervolgers. JONGSTE WINNAAR OOIT Met zijn twintig jaar is Rovanperä de jongste winnaar ooit van een WK-rally. In de WK-stand blijft Ogier aan de leiding met 148 punten. Evans heeft 111 punten en Neuville heeft ondertussen 96 punten gesprokkeld.