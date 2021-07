🎥 Hamilton pakt in slotronden de winst, Verstappen crasht zwaar in openingsronde maar stapt op eigen kracht weg

In de openingsronde was het al zover op Silverstone: Verstappen crashte zwaar nadat Hamilton hem aantikte en moest meteen opgeven. Het zag er erg uit, maar Verstappen kon gelukkig op eigen kracht in de ambulance stappen. Sportief wel een opdoffer voor Verstappen, want Hamilton won de race.

Hamilton zette meteen de aanval op polesitter Verstappen in en maakte contact. Verstappen ging letterlijk uit de bocht en knalde keihard tegen de bandenmuur! Een crash waarbij het toch serieus schrikken was. De rode vlag kwam er ook aan te pas. Een opgave van Verstappen was onvermijdelijk. De Nederlander stapte wel zelf in de ambulance en werd weggebracht naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken.

De race werd hervat met Leclerc op de eerste plaats en Hamilton achter hem. Die laatste kreeg een sanctie voor het incident met Verstappen en moest bij zijn pitstop; tien seconden wachten. Leclerc hield aanvankelijk verrassend vlot stand, tot motorproblemen dreigden op te duiken. Na een tijd ging het echter opnieuw beter bij Leclerc. Hamilton zakte na zijn pitstop terug tot de vijfde plaats.

HAMILTON BEGINT AAN INHAALRACE

Hamilton rukte snel weer op naar de derde plaats en kon ook nog voorbij teamgenoot Bottas. Leclerc had wel een mooie marge opgebouwd, maar Hamilton kon in het slot van de race nog een pak tijd goedmaken. Wellicht zagen ze bij Ferrari de bui al hangen. En inderdaad, in de derdelaatste ronde had Leclerc in een bocht al de nodige moeite om de wagen onder controle te houden en kon Hamilton erlangs.

Dan toch de overwinning voor Lewis Hamilton in zijn thuisland, voor Charles Leclerc, Valtteri Bottas en Lando Norris. Nul punten in de GP van Groot-Brittanië voor Red Bull. Hamilton nadert in het WK tot op zeven punten van Verstappen.