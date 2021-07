Max Verstappen pakt uit met uitstekende start in eerste F1-sprintrace en vertrekt op de pole in GP van Groot-Brittanië

De eerste sprintrace in de F1-geschiedenis: eindelijk was het dan zover. Max Verstappen gaat de geschiedenis in als winnaar van deze historische sprintrace. Het levert hem de polepositie op in de GP van Groot-Brittanië, voor rivaal Lewis Hamilton.

Zeventien ronden zo goed mogelijk afwerken: dat was de opdracht voor het deelnemersveld tijdens de sprintrace op Silverstone. Verstappen maakte een uitstekende start en ging meteen voorbij Hamilton naar de eerste plaats. Hamilton zette dan wel al snel ook een paar keer de aanval in. Tevergeefs, want Verstappen verdedigde prima.

VERSTAPPEN EN HAMILTON OP EERSTE RIJ

Minder nieuws voor Red Bull was dat Pérez een pak plaatsen kwijtspeelde en dus in de eigenlijke race van in het achterveld zal moeten starten. Dat zal wel de pret niet wegnemen over de polepositie, want die is in handen van Verstappen nadat die de sprintrace op de koppositie tot een goed einde bracht. Hamilton zal in de race op zondag naast hem starten op de tweede rij.

De derde plaats op de startgrid is voor die andere Mercedes-man, Valtteri Bottas. Charles Leclerc bezorgde Ferrari de vierde plaats in de sprintrace.