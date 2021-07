Max Verstappen niet tevreden met afstelling van auto na niet-behalen van pole positie

De eerste vrije training verliep vlekkeloos voor Max Verstappen maar in de kwalificaties moest hij toch Lewis Hamilton voor zich dulden op het circuit van Silverstone.

Meteen na het einde van de kwalificatie, kon Verstappen zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken steken. "F*cking Sh*it". De Nederlander kloeg ook meteen over te veel onderstuur en bevestigde dat nog eens in het interview na de kwalificaties.

"We moeten naar onszelf kijken. Er was heel wat onderstuur en ik kon de bochten niet aanvallen zoals ik wou. De voorkant had niet genoeg grip bovendien. Maar ja, het is wat het is en we staan nog altijd niet slecht."

De tweede plaats is echter geen verloren zaak want pas na de sprintrace van zaterdag zal de volgorde voor de race van zondag bepaald worden. "Het is een beetje vreemd natuurlijk. We gaan full gas maar uiteindelijk heeft het geen definitief effect op de race van zondag", besluit hij.

Ook Verstappens ploegmaat Sergio Perez was niet tevreden over de afstelling van zijn auto en kloeg over de hoeveelheid onderstuur. Perez zal zaterdag vanop plaats 5 starten.