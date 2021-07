Max Verstappen klopt de Ferrari's in tweede vrije training en is klaar voor sprintrace

Laat die sprintrace maar komen, moet Max Verstappen denken. In de tweede vrije training was Ferrari de renstal die de Nederlander van Red Bull het meest benaderde, maar Verstappen was wel degelijk diegene die de snelste tijd neerzette.

Geen drie, maar twee vrije trainingen in de GP van Groot-Brittanië. Die tweede vrije training is vooral een generale repetitie voor de sprintrace. Vooraleer die eraan kwam, wilde Verstappen wel nog eens proberen om het maximum uit de wagen te halen. Een rondje van 1:29.902 was goed voor de beste tijd. De grootste concurrentie kwam dus van Ferrari, met Charles Leclerc die iets meer dan twee tiende van een seconde sneller was dan Carlos Sainz. Leclerc knalde naar een tijd van 1:30.277. Sainz moest het doen met een rondje van 1:30.507. MERCEDES ZET ALLES OP SPRINTRACE Esteban Ocon van Alpine maakte de top vier compleet. Hamilton reed slechts de achtste tijd en Bottas de negende tijd. Bij Mercedes zaten ze met de focus al volop bij de sprintrace. Hamilton mag die aanvatten van op de eerste plaats, met Verstappen op P2 en Bottas op P3.